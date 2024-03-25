Стало известно, когда Захарян приступит к тренировкам в «Реале Сосьедад»

Футболист сборной России Арсен Захарян приступит к тренировкам в составе испанского клуба «Реал Сосьедад» 26 марта. Об этом передает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу испанской команды.

«Арсен завтра вернется к работе с партнерами по команде», — заявили в клубе.

21 марта Захарян сыграл за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0). Он вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее Арсен Захарян рассказал, доволен ли тренер «Реала Сосьедад» его игрой.