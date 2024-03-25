Нидерландский журналист: карьера Промеса уже закончена

Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс предположил, что футболист московского «Спартака» Квинси Промес больше не выйдет на футбольное поле, передает «РБ Спорт».

«Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена», — сказал Каптейнс.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Промеса обвинили в невероятной глупости.