СКА вылетел из Кубка Гагарина

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в пятом матче серии 1/4 финала против «Автомобилиста».

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:5.

В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Автомобилиста».

В 1/2 финала «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2:1.

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