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СКА вылетел из Кубка Гагарина

Петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в пятом матче серии 1/4 финала против «Автомобилиста».

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 4:5.

В составе победителей точными бросками отметились Алексей Бывальцев, Ник Эберт, Андрей Обидин и Алексей Макеев, который оформил дубль. За СКА шайбы забросили Михаил Воробьев, Марат Хайруллин и Арсений Грицюк, оформивший дубль.

Счет в серии до четырех побед стал 4:1 в пользу «Автомобилиста».

В 1/2 финала «Автомобилист» сыграет с победителем серии «Спартак» — «Металлург» (Магнитогорск). После трех матчей «Металлург» лидирует со счетом 2:1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

После завершения сезона в КХЛ сборная России по хоккею соберется для проведения товарищеских матчей, но пропустит ЧМ-2024. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

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