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Названы три лучших российских игрока «Спартака»

Экс-директор Первак: костяк «Спартака» должны составлять россияне

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ФК «Спартак»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак рассказал о футболистах, которые ему нравятся в нынешнем составе красно-белых, выделив Антона Зиньковского, Даниила Денисова и Руслана Литвинова.

«Красно-белым нужно не стесняться и брать больше молодых и перспективных российских футболистов. Как это, например, делает «Локомотив» с молодежью «Крыльев». Достаточно было трансферных экспериментов с легионерами — сначала набирали иностранцев, потом их продавали. Уже сейчас в «Спартаке» есть костяк молодых русских футболистов, на основе которого можно построить хорошую команду. Иностранцев в целом в лиге должно быть меньше, а россиян больше», — приводит слова Первака Legalbet.

«Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире «Зенита» красно-белые отстают на девять баллов. Именно с «Зенитом» команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ. На недавний сбор национальной команды страны из «Спартака» Валерий Карпин вызвал четверых: Даниила Хлусевича, Антона Зиньковского, Данила Пруцева и голкипера Александра Максименко.

Ранее Карпин рассказал, в чем Арсен Захарян прибавил в Испании.

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