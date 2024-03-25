Медведева назвали фаворитом в матче на «Мастерсе» в Майами

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира, победитель 20 турниров АТР и финалист «Ролан Гаррос» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем поединке четвертого круга «Мастерса» в Майами между россиянином Даниилом Медведевым и Домиником Кепфером из Германии, назвав фаворитом четвертую ракетку мира.

«Естественно, Даниил фаворит. Легких матчей нет, все играют в достаточно быстрый и мощный теннис, но очевидно, что Медведев тут имеет преимущество», — подчеркнул Ольховский.

Даниил Медведев в данный момент занимает четвертое место в мировом рейтинге АТР, в то время как Кепфер занимает 50-ю позицию. Соперники ранее встречались дважды, причем оба раза на четвертом турнире «Большого шлема» в сезоне – US Open. В 2019 году они сошлись в 1/8 финала, и Медведев победил в четырех партиях – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7-2). В 2021 году в матче второго круга россиянин выиграл в трех сетах – 6:4, 6:1, 6:2. Победитель их матча на «Мастерсе» в Майами встретится в четвертьфинале с норвежцем Каспером Руудом или чилийцем Николасом Харри.

Ранее Джокович назвал Медведева крокодилом.