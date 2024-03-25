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Назван игрок «Спартака», застолбивший место в составе сборной

Экс-футболист Гладилин: Хлусевич застолбил за собой место в сборной

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Экс-футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что футболист красно-белых Даниил Хлусевич был очень хорош в товарищеском матче в составе сборной России против Сербии (4:0) и теперь, вероятно, застолбит за собой позицию защитника на одном из флангов в национальной команде под руководством Валерия Карпина.

«Хлусевич в матче с Сербией сыграл очень хорошо, заработал пенальти, обострял игру, был активен в атакующей фазе игры нашей команды. К тому же он без потери качества сыграл на обоих флангах обороны, в первом тайме — слева, во втором — справа. Хлусевич очень хорошо себя зарекомендовал. Поэтому, наверное, позиция на краю защиты в сборной останется за ним. Хотелось ли бы мне, чтобы больше спартаковских футболистов играло в национальной команде? Хотеть — это, конечно, хорошо, но есть главный тренер и его штаб, они принимают решения. Кстати, все люди во главе сборной со спартаковским прошлым», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Специалист также рассказал, что не видит в работе Карпина и его штаба каких-то симпатий или антипатий по отношению к игрокам «Спартака», и напомнил, что против Сербии за главную команду страны сыграл также Антон Зиньковский, появившийся на замену по ходу второго тайма, а раньше в состав команды вызывались Роман Зобнин, Александр Соболев и Георгий Джикия. Также в сборную был вызван полузащитник Данил Пруцев, который не вышел на поле против Сербии.

Ранее Захарян рассказал, как Федор Смолов помог ему в адаптации в «Реал Сосьедаде».

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