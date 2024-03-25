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Финалист «Ролан Гаррос» назвал элемент, который Медведев улучшил в своей игре

Экс-теннисит Ольховский: Медведев работает над выходами к сетке

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, бывший шестой ракеткой мира, выигравший 20 турниров АТР и доходивший до финала «Ролан Гаррос» в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что Даниил Медведев прибавляет в игре у сетки, но при этом еще может улучшить этот компонент.

«Даниил и команда понимают, над чем надо работать, за счет каких элементов он может прибавить. И на самом деле в игре с лета Даниил может еще добавить. Что он выходит сейчас, что использует ситуацию – молодец, это большой плюс. Можно немножко еще улучшить этот элемент, но он это знает и работает над этим и стал выходить вперед чуть чаще», — подчеркнул Ольховский.

Даниил Медведев в матче третьего круга «Мастерса» в Майами обыграл британца Кэмерона Норри – 7:5, 6:1. Сам россиянин отметил, что ему очень помогли в этом матче выходы вперед, хотя против англичанина это делать всегда сложно. В матче 1/8 финала Медведев встретится с представителем Германии Домиником Кепфером, который прошел в прошлой стадии француза Юго Умбера – 3:6, 6:4, 6:3.

Ранее Джокович назвал Медведева крокодилом.

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