Тренеру «Спартака» предложили искать новую работу

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно искать новую работу, передает «Чемпионат».

«На мой взгляд, эксперимент с Абаскалем был прикольным. Могло получиться, но не получилось. Гильермо уже ничего не надо исправлять, ему надо себе искать новую работу», — сказал Червиченко.

«Спартак» перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет нового тренера.