Экс-тренер сборной России ответил на вопрос о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль должен закончить сезон в команде, передает «Чемпионат».

«Абаскалю надо закончить сезон с командой. Продукт футбольного клуба — это результат. Если его нет, то будут поползновения. Часто это заканчивается увольнением, к этому все и идет», — сказал Игнатьев.

«Спартак» перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет нового тренера.