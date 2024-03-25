Иностранная фигуристка готовится к возвращению русских

Японская фигуристка Каори Сакамото рассказала о работе над четверным риттбергером. Ее слова передает Sports.

«У меня нет конкретного графика подготовки, я работаю над прыжком в те дни, когда чувствую в себе силы зайти на него. Я не ставлю себе громких целей, скорее, говорю себе: «А что, если попробовать сегодня скрутить на один оборот больше?»

Я хочу быть готова к тому моменту, когда на соревнования вернутся российские девочки, потому что моего сегодняшнего технического арсенала недостаточно для победы, если я буду соревноваться с ними», — сказала Сакамото.

23 марта на чемпионате мира в Монреале (Канада) Сакамото выиграла золотую медаль. Она опередила Изабо Левито, ставшую второй, более чем на 10 баллов. Бронзовая медаль у представительницы Южной Кореи Ким Чхэ Ен.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Тарасова восхитилась канадскими фигуристами на ЧМ.