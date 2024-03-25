Названа причина, почему Тарасенко мало забивает за «Флориду»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о результативности нападающего «Флориды Пантерз» Владимира Тарасенко. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что показывать результативную игру хоккеисту мешают сторонние факторы, из-за которых, в том числе, он может менять команды.

«Мне сложно назвать причины, по которым Володя меняет команды и что его не устраивает. Он давно доказал, что умеет играть в хоккей. Возможно, что-то не складывается в бытовом плане, а это всегда давит на психику, раздражает игроков и мешает основной деятельности. Он не очень быстро вкатывается в команду, но это человек с уже определенными взглядами на хоккей. Нужно просто пожелать ему удачи», — сказал Плющев.

Текущий сезон Тарасенко начал игроком «Оттавы Сенаторз», однако затем был обменян во «Флориду». В общей сложности, он забросил за сезон 20 шайб, при этом три — в восьми играх за «пантер». Отличившись минувшей ночью в матче против «Филадельфии» (4:1), Владимир забил впервые за пять матчей.

Тарасенко в НХЛ выступал за «Сент-Луис Блюз» с 2013 по 2023 год. Затем он был обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс» и выступал за эту команду до конца прошлого сезона. Таким образом, в течение 2023 года он успел поиграть за три клуба — «Рейнджерс», «Оттаву» и «Флориду».

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