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Экс-тренер сборной России объяснил, почему Овечкин неубедительно начал сезон

Тренер Плющев считает, что возраст сказывается на результативности Овечкина

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о выступлениях капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне. В комментарии «Газете.Ru» он объяснил, почему Александр неубедительно начал сезон, установив антирекордную серию без набранных очков, а также порадовался тому, что игрок набрал форму.

«Он тяжело входит в форму, и это нормально, возраст дает о себе знать. Человеку уже 38 лет. А хоккей — игра контактная, есть травмы и различного рода воздействия на организм. Так что то, что он начал сезон не очень убедительно, — совершенно естественно. Ну а если он сумеет и дальше сохранить форму, которую сейчас набрал, думаю, у него все будет хорошо», — считает Плющев.

Накануне «Вашингтон» дома обыграл «Виннипег» со счетом 3:0, Овечкин забросил две шайбы. Он оформил третий дубль в последних четырех играх, а также установил рекорд НХЛ для игроков в возрасте 38 лет и старше, забросив восемь шайб в пяти играх подряд. В нынешнем сезоне на счету россиянина 26 голов. В общей сложности за карьеру он забросил 848 шайб и на 46 голов отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки.

Ранее Овечкина и Медведева раскритиковали за молчание после теракта в «Крокусе».

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