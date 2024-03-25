Чемпион мира рассказал, когда Овечкину покорится рекорд Гретцки

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко считает, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину нужно было время, чтобы начать забивать в этом сезоне. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Просто нужно было время, все немного затянулось, но сейчас поменялся тренер, Александр провел отдых с семьей. Будем надеяться, что он будет продолжать в том же духе. Думаю, до 30-35 шайб в этом сезоне Александр сократит и в следующем году ему будет легче побить рекорд Гретцки», — сказал Терещенко.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Виннипег Джетс» со счетом 3:0. Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Ранее Овечкин признался, что не хочет заканчивать сезон без плей-офф.