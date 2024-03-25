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«Я не хочу заканчивать сезон через две недели»: Овечкин о борьбе за плей-офф НХЛ

Овечкин признался, что не хочет заканчивать сезон без плей-офф

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его партнеры по команде чувствуют уверенность в последних играх. Его слова передает официальный сайт клуба.

«Вы видите, как мы сейчас играем, все чувствуют уверенность, все понимают ситуацию. Поэтому мы и бьемся весь сезон начиная с тренировочного лагеря. Я не хочу заканчивать сезон через две недели, хочу продолжать играть», — сказал Овечкин.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Виннипег Джетс» со счетом 3:0. Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, что дает ему право играть в плей-офф НХЛ.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи. В последних пяти матчах российский форвард отметился восьмью заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Ранее Овечкина и Медведева раскритиковали за молчание после теракта в «Крокусе».

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