Овечкин установил рекорд НХЛ для игроков старше 38 лет

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду принимал «Виннипег Джетс» и одержал разгромную победу со счетом 3:0.

Все шайбы были заброшены в заключительном периоде. Сначала отличился Джон Карлсон. Затем в течение девяти минут российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль. Таким образом, форвард установил рекорд НХЛ для игроков старше 38 лет. За пять последних матчей у россиянина 8 заброшенных шайб. Такое происходит впервые в истории НХЛ с игроком 38+. По 7 шайб за 5 матчей ранее удавалось забросить Теэму Селянне (в 38 и в 40 лет) и Шейну Доуну (в 39).

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист прервал результативную серию из 13 матчей в НХЛ.