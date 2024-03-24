Овечкин проводит самый результативный отрезок за четыре года

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит самый результативный отрезок сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за последние четыре года.

В матче против «Виннипег Джетс», который завершился победой «столичных» со счетом 3:0, Овечкин оформил дубль, забросив 25-ю и 26-ю шайбы в сезоне. С 17 марта Овечкин также забил «Ванкувер Кэнакс» (1), «Калгари Флэймз» (2), «Торонто Мэйпл Лифс» (2) и «Каролине Харрикейнз» (1). В последний раз нападающий оформлял столько или больше голов на пятиматчевом отрезке в 2020 году. Тогда он забросил 11 шайб.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордном канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 27 марта против «Детройт Ред Уингз». Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее в США заявили, что лучшие дни Овечкина позади.