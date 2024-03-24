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Кожевников сравнил Овечкина с «целой галактикой»

Чемпион ОИ Кожевников: Овечкину по силам забросить 30 шайб в сезоне НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после дубля в ворота «Виннипег Джетс» имеет все шансы на то, чтобы в текущем сезоне превзойти отметку в 30 заброшенных шайб.

По его словам, 38-летний форвард сможет справиться с давлением и набрать необходимое количество голевых действий.

«Овечкин и должен забивать, хотя никто в него почему-то не верил. Выбить 30 шайб в этой регулярке ему будет по силам, несмотря на то, что близится плей-офф, и то, что сопротивление будет выше. Но Сашка — это целая галактика, будем болеть и желать, чтобы он это сделал. Гонка за Гретцки в списке снайперов? Контракт у него на два сезона — я думаю, что на следующий год он приложит максимум усилий, чтобы успешно завершить погоню», — заявил Кожевников.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 67 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 26 шайб и отдал 32 результативные передачи.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет 27 марта против «Детройт Ред Уингз». Стартовая сирена прозвучит в 02:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству сезонов с 25 шайбами.

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