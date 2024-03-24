Кожевников рассказал о влиянии вынужденной паузы в КХЛ на игроков

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что влияние вынужденной паузы в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на игроков московского «Спартака» и магнитогорского «Металлурга», которые должны были провести четвертый матч четвертьфинальной серии 23 марта, никак не повлияет.

По его словам, на исход предстоящего матча перенос игры на 26 марта никак не повлияет.

«Не думаю, что для кого-то она сыграет большую роль. Ведь обе команды готовились к игре в субботу, теперь им же обеим надо будет готовиться к матчу во вторник. «Спартаку» надо будет провести второй домашний матч в таком же стиле, что и первый, время на подготовку есть. Так что будем ждать победы «Спартака», — заявил Кожевников.

Четвертый матч серии «Спартак» — «Металлург» пройдет во вторник, 26 марта, на столичной арене «Мегаспорт». Стартовое вбрасывание состоится в 19:30 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

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