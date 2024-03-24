Дубль Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Виннипегом»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу «столичных». Счет в матче открыл Джон Карлсон, следом дубль оформил российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который отличился на 44-й и 53-й минутах игры.

Первый гол Овечкина сначала записали на его одноклубника — нападающего Коннора Макмайкла, так как хоккеисты одновременно ударили по шайбе, но позже переписали на российского игрока.

В активе Овечкина в текущем сезоне стало 26 заброшенных шайб в 67 матчах регулярного чемпионата. Также он отдал 32 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордном канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее в США заявили, что лучшие дни Овечкина позади.