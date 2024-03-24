Валиева отреагировала на акцию скорби у «Крокуса» после теракта

Российская фигуристка Камила Валиева отреагировала на массовый сбор людей возле московского концертного зала «Крокус Сити Холл» в день общенационального траура. Спортсменка опубликовала видео, снятое рядом с местом событий.

«Скорбим», — подписала фигуристка публикацию.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева больше не участвует в туре Этери Тутберидзе.

Спортсменку лишили золота чемпионата мира 2022 года, золота Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее экс-игрок «Спартака» Ари опубликовал пост на русском языке после теракта.