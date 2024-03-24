Экс-игрок «Спартака» Ари опубликовал пост на русском языке после теракта

Бывший бразильский нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари, который имеет российское гражданство, на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», опубликовал контур его родной страны, окрашенный в флаг России.

«Выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял родных и близких , соболезнования России. Молимся за выздоровление раненых», — написал Ари.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Последним российским клубом 36-летнего форварда был московский «Локомотив», за который он выступал на правах аренды. В составе красно-зеленых Ари стал чемпионом России сезона-2017/18. Также на счету Ари два матча за национальную сборную России.

В 2022 году Ари начал играть за «Атлетико Сеаренсе» из Серии С. Футболист также был спонсором клуба. По итогам сезона команда вылетела в Серию D. В 2014 году он женился на гражданке России Наталье Грызловой, а в 2018-м получил российский паспорт.

Ранее комментатор Виктор Гусев показал фото из «Крокуса» сразу после начала теракта.