Выступление Малинина на чемпионате мира назвали прокатом века

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко с восхищением оценила прокат американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Присоединяюсь к общему восхищению. Для себя я это назвала прокатом века. Запредельный уровень сложности, стоит отметить, что Илья очень прибавил в качестве катания и выразительности, так еще и на фоне сложности программы», — заявила Гончаренко.

Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла и установил мировой рекорд. Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Во время своего выступления на ЧМ Малинин сделал шесть четверных прыжков. До него исполнить четверной аксель не удавалось ни одному фигуристу в мире.

Всю свою жизнь Малинин рос и тренировался в США. Его родители — фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, выступавшие на чемпионатах СССР и России, а на международном уровне — за Узбекистан.

Ранее Малинин признался, что шокирован своей победой на чемпионате мира.