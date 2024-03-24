Тарасова призвала сохранять человечность после теракта в «Крокусе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно ждать, что Россию кто-то пожалеет из-за произошедшего теракта в «Крокус Сити Холле», и отметила, что никакие соболезнования не помогут. Ее слова приводит ТАСС.

«Главное, чтобы мы правильно понимали произошедшее, чтобы сохраняли человечность, помогали тем, кто пострадал. И я уверена, что каждый россиянин сегодня это делает. Люди сдают кровь — огромные очереди стоят. Жертвуют, помогают чем могут, уверена, что еще будут помогать, потому что наша беда, общая беда», — заявила Тарасова.

22 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Тарасова начала заниматься тренерской работой в 1967 году. Среди ее учеников в разные временные отрезки были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Джонни Вейр, Андрей Букин, Мао Асада, Эван Лайсачек.

Ранее комментатор Виктор Гусев показал фото из «Крокуса» сразу после начала теракта.