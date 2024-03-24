Касаткина вылетела с турнира в Майами

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире WTA-1000 в Майами, в третьем круге проиграв от представительницы Румынии Соране Кырсте.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась в двух сетах со результатом 5:7, 2:6.

В следующем раунде Кырстя сразится с сильнейшей в матче Даниель Коллинс (США) — Элина Аванесян (Россия).

18 марта Касаткина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), переместившись с 12-го на 11-е место.

14 марта Касаткина завершила выступление на турнире серии WTA-1000, который прошел в американском Индиан-Уэллсе. В матче 1/8 финала турнира российская спортсменка потерпела поражение от представительницы Китая Юань Юэ. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 4:6, 6:4, 6:3.

Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек, которая выиграла турнир в Индиан-Уэллсе. На ее счету 10 750 очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8195 очков), которая стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Тройку лучших замыкает Кори Гауфф (7150 очков).

Ранее Даниил Медведев назвал тяжелым свой первый матч на «Мастерсе» в Майами.