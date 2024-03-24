Промеса обвинили в невероятной глупости

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович, ранее работавший с нидерландским специалистом Гусом Хиддинком в «Анжи», критично высказался о действиях нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, которого арестовали в ОАЭ. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы. Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго, знаю это не с чьих-то слов», — заявил он.

Футболист попал в ДТП в Дубае в январе 2024 года, после чего улетел в Россию, однако через некоторое время вновь вернулся в ОАЭ — на этот раз, чтобы провести сборы с московской командой. Он не смог вылететь вместе с клубом обратно в Россию, его задержали в аэропорту, он был помещен под домашний арест. 13 марта Промеса арестовали, игрок содержится в одной из камер большого тюремного комплекса, который находится около аэропорта Дубая.

Прокуратура Нидерландов намерена добиться экстрадиции футболиста.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за нападение с ножом на двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее стало известно, на какие действия пошел Промес, чтобы избежать экстрадиции.