В США заявили, что лучшие дни Овечкина позади

Североамериканский журналист The Hockey News Джейкоб Столлер, говоря о погоне российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, задался вопросом, сможет ли россиянин побить это достижение при своем спаде.

«Александр Овечкин — величайший голеадор современности, и он все ближе и ближе подбирается к отметке Гретцки. Но при заметном спаде в этом сезоне сможет ли Алекс все же превзойти Великого? Нельзя отрицать, что лучшие дни Алекса Овечкина уже позади», — написал Столлер.

23 марта Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Каролины Харрикейнз». Всего в текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 66 матчей, отметившись 24 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами.

Гретцки за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 48 шайб — на данный момент на счету россиянина 846 шайб.

Следующий матч регулярного чемпионата «Вашингтон» проведет против «Виннипег Джетс». Игра состоится 24 марта, стартовая сирена прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее была названа причина, почему Овечкин не добирает голов в этом сезоне.