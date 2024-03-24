«Это уникальное произведение искусства»: Тарасова восхитилась канадскими фигуристами

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от выступления канадских фигуристов Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на чемпионате мира в Монреале (Канада). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я под впечатлением от выступления в танцах. Канадская пара сделали такое впечатление, будто я побывала в театре, кино и не драматическом спектакле. Это что-то невероятное! Канадцы опередили время, мне не могла присниться даже такая программа. Это уникальное, выдающееся произведение искусства», — сказал Тарасова.

Гиллес и Пуарье стали вторыми в танцах на льду. Канадцы уступили только американской паре Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс. Разрыв составил менее одного балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Бестемьянова словами «катался как бог» описала выступление американца Малинина.