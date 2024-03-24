Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Это уникальное произведение искусства»: Тарасова восхитилась канадскими фигуристами

Тарасова заявила, что канадцы Гиллес и Пуарье опередили время

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась под впечатлением от выступления канадских фигуристов Пайпер Гиллес и Поля Пуарье на чемпионате мира в Монреале (Канада). Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я под впечатлением от выступления в танцах. Канадская пара сделали такое впечатление, будто я побывала в театре, кино и не драматическом спектакле. Это что-то невероятное! Канадцы опередили время, мне не могла присниться даже такая программа. Это уникальное, выдающееся произведение искусства», — сказал Тарасова.

Гиллес и Пуарье стали вторыми в танцах на льду. Канадцы уступили только американской паре Мэдисон Чок/ Эван Бэйтс. Разрыв составил менее одного балла. Третье место заняли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Бестемьянова словами «катался как бог» описала выступление американца Малинина.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами