Названы главные проблемы Кузнецова в «Каролине»

Хоккейный комментатор Филипп Майков, автор собственного YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед» в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о проблемах в игре российского нападающего Евгения Кузнецова в «Каролине», куда он был обменян в крайний срок переходов НХЛ из «Вашингтона».

«Хотя у Кузнецова довольно много брака, это уходит постепенно. Опять же, чуть они сыгрываются и все такое. Но брака действительно довольно много. Очень много неточных передач, неудачных сбросов, неудачных переводов, где-то там шайбу в зоне не оставил. Прям двухминутная нарезка, как Кузнецов играет с Брентом Бернсом в большинстве. И там шесть или семь неточных передач подряд. Ну, то есть это тоже вопрос сыгранности, потому что Бернс – это защитник, который стоит на синей линии на месте и двигается по этой синей линии только с шайбой. А Кузнецов как бы думает за него и дает ему куда-то чуть в сторону, куда-то на ход. А Бернс, он так не играет, он стоит как вкопанный, он ждет, пока ему ты точно отдашь, и вот он начнет тогда двигать. Опять же, сыграются, и, я думаю, все будет нормально. Вот пока роль Кузнецова в большинстве я не очень понимаю, учитывая, что он выходит в бригаде, но на вбрасывание там все равно становится Ахо. Круто, что Кузнецов завелся, круто, что он в настроении, но пока этого желания, наверное, чуть больше, нежели чем какой-то реальной отдачи», — считает Майков.

В составе «Харрикейнз» Кузнецов провел уже девять матчей, набрав в них 5 (2+3) очков при показателе полезности +3. Всего на его счету 22 (8+14) очка в 52 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности -7.

Ранее погоню Овечкина за Гретцки назвали проблемой «Вашингтона».