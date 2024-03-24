Иностранный экс-футболист назвал россиянина, способного играть в английском топ-клубе

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Сербии Огнен Короман высоко оценил игровые качества полузащитника сборной России Александра Головина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Знаю Александра Головина, он играет в «Монако». Видел его в деле несколько раз, он очень хороший футболист. Думаю, Головин может играть в английских топ‑клубах», — сказал Короман.

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 23 матча, забив шесть мячей и сделав четыре результативные передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

Головин с 2015 года вызывается в сборную России. 21 марта в товарищеском матче против сборной Сербии он вывел команду с капитанской повязкой. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0. Головин результативными действиями не отметился.

Ранее Головин попал в топ-20 самых дорогих игроков Лиги 1.