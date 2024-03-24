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Названо самое проблемное место СКА

Чемпион ОИ Терещенко: игра в обороне — самое проблемное место СКА

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Алексей Даничев/РИА Новости

Трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Алексей Терещенко оценил игру петербургского СКА в плей-офф Кубка Гагарина. Его слова передает «Матч ТВ».

«Игра в обороне — самое проблемное место СКА. Тем более, сейчас нет Никишина и Педана. Да, атака у них мощная, но «Автомобилист» не дает петербуржцам создать большое количество моментов», — сказал Терещенко.

В четвертьфинале Кубка Гагарина СКА играет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Предыдущая встреча между командами завершилась победой петербуржцев со счетом 5:2. Счет в серии 3:1 в пользу «Автомобилиста». Следующая игра между соперниками пройдет 25 марта в Санкт-Петербурге.

В других парах «Локомотив» обыгрывает «Авангард» 3:1 в серии, а «Металлург» — «Спартак» 2:1.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее в СКА объяснили, почему сыграли с «Автомобилистом» после теракта.

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