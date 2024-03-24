Выступавший в РПЛ иностранец заявил, что хочет жить в России после завершения карьеры

Бывший защитник »Сочи» Иван Миладинович, ныне выступающий в Казахстане за «Тобол», рассказал о желании вернуться в Россию. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Воспринимаю Россию как свою страну. И когда появилась возможность сделать российский паспорт, не отказался. Хочу сохранить паспорт. Когда поеду в Сочи, хочу продлить паспорт. Более того, мы с супругой думаем остаться жить в России после завершения карьеры. Мне нравится ряд городов — Сочи, Калининград, Москва. Посмотрим, где осядем», — сказал Миладинович.

Миладинович выступал за «Сочи» с 2018 по 2023 год. В сезоне 2021/22 он на правах аренды играл за «Пари Нижний Новгород». В январе 2020 года игрок заявил о желании получить российское гражданство и иметь право выступать за сборную России. Защитник не был заигран за сборную Сербии.

В 2024 году в составе своего нового клуба «Тобол», он стал обладателем Суперкубка Казахстана. В финале его команда обыграла «Ордабасы» (Шымкент) в серии пенальти (основное время 1:1). Миладинович стал автором гола.

Ранее украинский футболист Малиновский одним словом отреагировал на пост «Аталанты» о Миранчуке.