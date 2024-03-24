Бразильские игроки РПЛ испугались после теракта в «Крокусе»

Спортивный журналист из Бразилии Фабио Алейшо рассказал о реакции бразильских футболистов на теракт в «Крокус Сити Холл». Его слова передает «Матч ТВ».

«Многие ребята писали и звонили мне, спрашивали о ситуации, потому что много было новостей, они не понимали, что происходит. Я сказал им, что в России такие теракты — большая редкость. Надеюсь, подобного больше никогда не случится. Попросил игроков успокоиться. Им же звонят родственники из Бразилии, все переживают. Футболисты испугались, но ни у кого нет мыслей уехать из России», — сказал Алейшо.

Вечером 22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) пауза на матчи сборных команд. 25 марта должна была состояться товарищеская встреча сборной России и Парагвая. Она была отменена после теракта. Насчет отмены ближайшего тура РПЛ информации не было. Матчи Первой лиги отменены.

Ранее игрок «Спартака» пожертвовал полмиллиона рублей для пострадавших в теракте.