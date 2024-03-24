Сменивший гражданство российский фигурист сделал предложение своему хореографу

Бывший российский фигурист Алексей Святченко, который выступает в парном катании с Марией Павловой за Венгрию, сделал предложение своему хореографу Софье Евдокимовой. Об этом девушка сообщила в своих социальных сетях.

«Я сказала «да». Этот мир спасет любовь», — написала девушка, выложив фото обручального кольца.

Святченко месте со своей нынешней партнершей по фигурному катанию Марией Павловой является серебряным призером Skate Canada International 2023 года, бронзовым призером Гран-при Эспоо 2023 года, бронзовым призером CS Finlandia Trophy 2023 года и двукратным чемпионом Венгрии (2023, 2024).

Святченко выступал со своей первой партнершей Дарьей Кварталовой до 2019 года. Затем он год катался с Анастасией Балабановой и еще год — с Надеждой Лабазиной. В пару с Павловой он встал в 2022 году.

Его избранница Евдокимова ранее выступала в танцах на льду в паре с Егором Базиным. Они дважды становились серебряными призерами Универсиады (2017, 2019). В 2020 году она объявила о завершении профессиональной карьеры.

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