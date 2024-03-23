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Бразилия переиграла Англию

Сборная Бразилии одолела команду Англии в товарищеской игре

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Peter Cziborra/Reuters

Сборная Бразилии обыграла национальную команду Англии в товарищеском матче.

Поединок состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли», который вмещает в себя 90 тыс. зрителей. Поединок завершился со счетом 1:0, единственный гол в этой встрече оформил Эндрик. Он отличился на 80-й минуте игры с передачи Винисиуса Жуниора.

Главным арбитром встречи был Артур Суареш Диаш из Португалии, он показал только две желтые карточки: игроку сборной Англии Джуду Беллингему и бразильскому футболисту Лукасу Пакета.

Сборная Англии — серебряный призер чемпионата Европы — 2020. В финальном поединке в серии послематчевых пенальти подопечные Гарета Саутгейта проиграли национальной итальянской команде. На чемпионате мира — 2022 Англия вылетела в четвертьфинале, проиграв сборной Франции со счетом 1:2.

Сборная Бразилии является самой успешной национальной командой в истории: на ее счету пять побед на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994 и 2002). Чемпионат мира — 2022 бразильская команда покинула на стадии четвертьфинала, проиграв хорватским футболистам в серии послематчевых пенальти.

Ранее «Зенит» проиграл «Црвене Звезде».

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