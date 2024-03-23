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Три передачи российского хоккеиста помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту»

Две передачи Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения «Сент-Луису»

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Charles LeClaire/Reuters

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча. состоялась на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в американском Сент-Поле. В основное время команды не смогли выявить победителя, три периода завершились со счетом 4:4. Победу «блюзменам» принесла шайба Брэндона Саада в овертайме.

В составе победившей команды голами отметились Джейк Нейборс и Джордан Кайру, который оформил хет-трик. Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич в этом поединке набрал три очка, все три раза выступив ассистентом для Кайру.

За «Миннесоту» шайбы забросили Маркус Юханссон, Марко Росси, который сделал дубль, и Брок Фэйбер. Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов по итогам этого поединка записал на свой счет два очка, отдав две результативные передачи, обе — на Росси.

«Сент-Луис» одержал вторую победу подряд в регулярном чемпионате НХЛ. «Миннесота» — наоборот — проиграла вторую встречу кряду в Национальной хоккейной лиге. «Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков в 71 матче. «Миннесота» идет следом с 76 очками в 71 встрече.

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