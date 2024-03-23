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Экс-советник Федуна назвал трагедией теракт в «Крокус Сити Холле»

Экс-советник Федуна Камоцци выразил поддержку России после теракта в «Крокусе»

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Yulia Morozova/Reuters

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, выразил соболезнования в связи с произошедшим в подмосковском «Кроус Сити Холле». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«То, что произошло, — трагедия. Я выражаю свою солидарность со всем российским народом, который пострадал от этого террористического акта», — сказал Камоцци.

Из-за произошедшего «Спартак» отменил матч с азербайджанским «Нефтчи». Игра должна была состояться 23 марта в 17:00 по московскому времени. Команды должны были сыграть в Баку.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2. В следующем туре национального первенства красно-белые дома примут екатеринбургский «Урал». Матч состоится 30 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» окажет материальную помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».

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