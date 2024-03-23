«Зенит» в Белграде почтил память жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Российский «Зенит» по приглашению сербской «Црвены Звезды» посетил храм святого Саввы в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«Игроки и тренеры сине-бело-голубых встретились с настоятелем храма, который провел для них экскурсию, и почтили память жертв трагедии в московском «Крокус Сити Холле», — указано в сообщении пресс-службы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

«Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют в Белграде 23 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. Товарищеский матч начнется с минуты молчания.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 21-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее Роман Костомаров выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».