«Небо плачет»: Емельяненко увидел символизм в дожде после теракта в «Крокусе»

Российский боец ММА Александр Емельяненко назвал бесчеловечным произошедшее в «Крокус Сити Холле». Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я выражаю соболезнования, мужества пострадавшим. Если я кому-то чем-то могу помочь, я помогу. Простите, что я не с вами, простите. Сегодня небо плачет вместе с нами», — сказал Емельяненко.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу. Также в 2023 году он прошел лечение от алкогольной зависимости в Ингушетии.

Ранее Роман Костомаров выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».