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СКА одержал первую победу в серии с «Автомобилистом» в Кубке Гагарина

СКА победил «Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

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Алексей Даничев/РИА Новости

Петербургский СКА победил екатеринбургский «Автомобилист» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге, завершилась с результатом 5:2.

Петербургский клуб открыл счет в матче благодаря точному удару Василия Глотова, следом преимущество СКА увеличил Алекс Гальченюк. «Автомобилист» отыграл одну шайбу, автором гола стал Стефан Да Коста. Следом за СКА отличился Никита Камалов, а еще одну шайбу «Автомобилиста» забросил Алексей Макеев. Окончательный счет в матче установил Марат Хайруллин, который в конце третьего периода оформил дубль.

Таким образом, СКА сократил отставание в серии до четырех побед — 1-3. Следующий матч должен состояться 25 марта в Санкт-Петербурге, начало встречи — 19:00 по московскому времени.

23 марта также должен был состояться третий матч четвертьфинала Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом», однако он был перенесен из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей — обе команды выбыли в первом раунде плей-офф.

Ранее была названа дата проведения матчей КХЛ, которые были перенесены из-за теракта в «Крокусе».

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