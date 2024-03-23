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Бывший тренер сборной России Хиддинк отреагировал на трагедию в «Крокусе»

Экс-тренер сборной России Хиддинк: некоторые могут причинить ужас невинным людям

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк отреагировал на трагедию, которая произошла в «Крокусе», передает «Спорт-Экспресс».

«Ужасающая трагедия. Какой ужас некоторые могут причинить невинным людям. Мои искренние соболезнования», — сказал Хиддинк.

Сборная России должна была сыграть с Парагваем в товарищеском матче, но игру отменили.

В эти выходные в Москве должен был пройти матч 24-го тура Первой лиги по футболу между «Торпедо» и «Кубанью», а также матчи женской футбольной Суперлиги, четвертьфинальный матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поддержала решение отменить матч Россия — Парагвай.

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