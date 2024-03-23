Экс-защитник «Спартака» рассказал, кто должен возглавить команду

Бывший защитник московского «Спартака» Федор Кудряшов заявил, что бывший тренер сборной России Станислав Черчесов изменил бы игру красно-белых в случае прихода в команду, передает Metaratings.

«Если он сейчас пришел бы в «Спартак», то кардинально поменял бы игру. В команде собраны очень качественные футболисты, но чего-то всегда не хватает. Прежде всего стабильности», — сказал Кудряшов.

Перед стартом сезона-2022/23 «Спартак» возглавил испанец Гильермо Абаскаль. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. 10 марта команда уступила «Факелу» 0:2.

Черчесов работал в «Спартаке» в 2006 году в качестве спортивного директора. С 2007 по 2008 год он стал главным тренером команды. Под его руководством «Спартак» потерпел историческое разгромное поражение от ЦСКА со счетом 1:5.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о встрече с руководством «Спартака».