Сборная России сдает кровь для пострадавших в «Крокусе»

Футболисты сборной России сдают кровь для пострадавших в «Крокусе». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

«Спортивное сообщество присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», — сказали в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Сборная России должна была сыграть 25 марта с Парагваем, но матч отменен.

Также на этих выходных отменены все матчи Первой лиги, ряд матчей Кубка Гагарина.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе все массовые мероприятия 23 и 24 марта из-за трагедии в «Крокусе».

21 марта россияне разгромили Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева.

Ранее Александар Вучич рассказал о мерах безопасности на игре «Црвена Звезда» — «Зенит».