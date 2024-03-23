Оставшиеся гонки чемпионата России по лыжам не состоятся

Глава Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что оставшиеся гонки чемпионата России, который проходит в Малиновке, не состоятся, передает РИА Новости.

«Организаторы, согласно указу правительства региона, приняли решение об отмене оставшихся гонок», — сказала Вяльбе.

В расписании турнира оставались женская (23 марта) и мужская (24 марта) гонки с общего старта.

Также в Москве отменили товарищеский футбольный матч между Россией и Парагваем, перенесена встреча Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и магнитогорским «Металлургом». В Омске перенесен хоккейный матч между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом».

Ранее в Москве были отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.