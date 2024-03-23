Матч Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Локомотивом» не состоится в назначенную дату

Пятый матч 1/4 финала Кубка Гагарина между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом», который должен был состояться 24 марта в Омске, перенесен на другую дату из-за теракта в «Крокусе», передает сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Матч «Авангард» — «Локомотив» не состоится в воскресенье, 24 марта, и будет перенесен на другую дату, о чем Лига сообщит дополнительно», — говорится в сообщении.

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед со счетом 3:1. В прошлом матче ярославцы победили со счетом 3:1. Георгий Иванов открыл счет на пятой минуте встречи. Во втором периоде команды не смогли поразить ворота друг друга. В начале заключительного отрезка Иван Чехович удвоил преимущество ярославцев. Михаил Гуляев на 54-й минуте отыграл одну шайбу. Артур Каюмов на 55-й минуте установил окончательный счет.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В финале армейцы обыграли казанский «Ак Барс».

Ранее «Авангард» после отставки тренера обыграл «Локомотив» в матче Кубка Гагарина.