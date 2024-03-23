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Футболист «Бенфики» обошел Марадону в списке лучших ассистентов сборной Аргентины

Ди Мария обошел Марадону в списке лучших ассистентов сборной Аргентины

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Dylan Martinez/Reuters

Хавбек португальской «Бенфики» Анхель Ди Мария обошел легендарного Диего Марадону в списке лучших ассистентов сборной Аргентины.

Ди Мария отметился голевой передачей в товарищеском матче против Сальвадора (3:0).

Теперь на счету Ди Марии 27 голевых передач. По этому показателю он вышел на второе место. У Марадоны 26 голевых передач. Лидером по этому показателю является Лионель Месси (54).

С 1984 по 1991 год Марадона играл в «Наполи», в составе которого становился двукратным чемпионом Италии.

Также он выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз». На чемпионате мира 2010 года в качестве тренера он довел Аргентину до 1/4 финала.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В решающем матче аргентинцы обыграли Францию.

Ранее Месси едва не получил серьезную травму.

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