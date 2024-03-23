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Экс-арбитр ФИФА обвинил сербов в несерьезном отношении к игре с Россией

Экс-арбитр ФИФА Захаров обвинил сербов в несерьезном отношении к игре с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Игорь Захаров в интервью Legalbet заявил, что сборная Сербии не собиралась сильно напрягаться в товарищеском матче со сборной России.

«Приехали полууставшие молодые ребята и зрелые профессионалы. Ну и чего, на банкет что ли? Зачем им этот цирк нужен. Сербы приехали сразу на банкет вместо футбола», — заявил Захаров.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч между Россией и Парагваем отменен.

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