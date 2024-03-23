Прощание с Василием Уткиным состоится 23 марта, несмотря на теракт в «Крокусе»

Церемония прощания и похороны российского спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина пройдут 23 марта, несмотря на то, что накануне в «Крокусе» произошел теракт. Об этом передает Telegram-канал футбольного клуба «Эгриси», владельцем которого был Уткин.

«Прощание и похороны состоятся», — говорится в сообщение.

Василий Уткин скончался 19 марта на 53-м году жизни.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х годов как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс». На телевидении он вел передачу «Футбольный клуб». После ухода он стал автором одноименной программы на своем YouTube-канале.

В 2017 году Уткин заявил о прекращении комментаторской деятельности, но вернулся в 2018 году для работы на матче сборной России на ЧМ. В 2017 году он стал президентом футбольной команды «Эгриси», которая выступает в Медиафутбольной лиге.

Ранее стало известно, на что жаловался ушедший из жизни комментатор Уткин.