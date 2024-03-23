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На матче Россия — Парагвай будут отменены все развлекательные мероприятия

«РБ Спорт»: на матче Россия и Парагвай отменят все развлекательные мероприятия

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Александр Вильф/РИА Новости

На товарищеском матче между национальными командами России и Парагвая, который 25 марта пройдет в Москве, отменят все развлекательные мероприятия, передает «РБ Спорт».

Планировалось, что перед матчем будет программа, приуроченная к 90-летию первого космонавта Юрия Гагарина.

Матч должен состояться 25 марта на «ВТБ Арене». Команды должны выйти на поле в 20.00 по московскому времени.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после прогремел взрыв.

В эти выходные в Москве должен был пройти матч 24-го тура Первой лиги по футболу между «Торпедо» и «Кубанью», а также матчи женской футбольной Суперлиги, четвертьфинальный матч Кубка Гагарина между «Спартаком» и «Металлургом». Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в Москве все массовые мероприятия 23 и 24 марта.

Информации об отмене футбольного матча между сборными России и Парагвая 25 марта не поступало.

Ранее комментатору Виктору Гусеву с женой удалось спастись из «Крокуса».

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