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Игрок «Северстали» подвел итоги первого сезона в КХЛ

Игрок «Северстали» Аймурзин подвел итоги первого сезона в КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий череповецкой «Сверстали» Даниил Аймурзин в интервью Legalbet заявил, что доволен своим дебютным сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

По его словам, адаптироваться к новым обстоятельствам ему помогли партнеры по команде и тренерский штаб.

«Тренеры стали доверять, поэтому провел полноценный сезон. Тут совокупность факторов: новый клуб, впервые я поменял ситуацию, хорошие партнеры, новое видение игры. В начале сезона не получалось набрать много очков, я все-таки такой человек, который долго привыкает. Когда нащупали химию, и звено, и команда стали играть хорошо, это придало уверенности», — заявил Аймурзин.

После завершения сезона в КХЛ сборная России по хоккею соберется для проведения товарищеских матчей, но пропустит ЧМ-2024. Заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), на котором было принято решение о продлении отстранения россиян, прошло 12-13 февраля. Как сообщает пресс-служба IIHF, совет продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее сообщалось, что очки Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину».

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