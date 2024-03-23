Очки Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Каролин Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая прошла в столице США, завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счетом 7:6 (1:2, 2:2, 3:2, 0:0, 1:0).

В составе «Вашингтона Кэпиталз» шайбы в основное время забросили российский нападающий и капитан Александр Овечкин (34-я минута), Сонни Милано (13, 35, 49), Джон Карлсон (44) и Коннор Макмайкл (54). Россиянин не реализовал свою попытку в серии буллитов. Дилан Строум стал автором решающей попытки в серии буллитов. У »Каролины Харрикейнз» голы забили Себастьян Ахо (7, 36, 58), Джейкоб Славин (20), Брэди Шей (40) и Сет Джарвис (50).

На счету Овечкина в текущем сезоне 56 (24+32) очков в 66 проведенных матчах. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ он забросил 846 шайб и отстает на 48 голов от удерживающего снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

До этого хоккейный комментатор, автор YouTube-канала «ХоккейФил» и участник подкаста «Скользкий лед» Филипп Майков в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин смог преобразиться по ходу сезона, и рассказал, сможет ли он добраться до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ до истечения своего контракта.

Ранее известный тренер призвал снять кино об Овечкине, когда он побьет рекорд Гретцки.